Guterres, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile görüştü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu’nun 76. dönem toplantısınsı sırasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Guterres ve Bayramov arasında yapılan görüşmede bölgedeki durum ve Bakü ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği gibi konular ele alındı.

Guterres ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın görüşmesinde ise Erivan ve Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır durumu, bölgesel işbirliğini ve kalıcı barışı teşvik etme çabaları gibi konular masaya yatırıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 76. dönem toplantısı sırasında Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüşmüştü.

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları’nın görüşmeye dair yaptıkları açıklamada Ermenistan ve Azeraycan Dışişleri Bakanaları’nın 2020 yılı Kasım ayından sonra ilk kez buluştuğu bildirildi.

Açıklamada arabulucuların gelirimi azaltmak ve atılacak olası adılmarla ilgili somut ve hedefli tekliflerde bulundukları ifade edildi.