Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Evet, Ermenistan'ın Erivan ile Ankara arasında arabuluculuk için yardım talebinde bulunduğunu doğrulayabilirim. Rusya, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için bu sürece ilgi duyuyor ve çaba sarf ediyor."

Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz bu konuda ileride de her türlü yardıma hazır. Kanaatimizce bu sürecin başlatılması, şüphesiz bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak.”

Kaynak: Sputnik

