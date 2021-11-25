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25 Kas 2021 16:17

Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi

Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan'ın, Türkiye ile ilişkilerde Rusya'nın arabulucu olmasını istediğini doğruladığını, kendilerinin de bu konuda yardıma hazır olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Evet, Ermenistan'ın Erivan ile Ankara arasında arabuluculuk için yardım talebinde bulunduğunu doğrulayabilirim. Rusya, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için bu sürece ilgi duyuyor ve çaba sarf ediyor."

Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz bu konuda ileride de her türlü yardıma hazır. Kanaatimizce bu sürecin başlatılması, şüphesiz bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak.”

Kaynak: Sputnik
 

News Code 1898787
https://tr.mehrnews.com/news/1898787/

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