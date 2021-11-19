Ermenistan: Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda 6 askerimiz öldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasında “16 Kasım’da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısı sonucunda çıkan çatışmalarda Ermenistan tarafından şu anki verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre henüz ölenlerden birinin kimliği belirlenemedi.

"Esir düşen askerlerin iadesi için Rusya ile birlikte çalışıyoruz"

Ermenistan ordusu ayrıca Rusya’nın da arabuluculuğuyla çatışmalarda esir düşen askerlerin iadesi ve akıbeti bilinmeyen askerlerin de bulunması için yoğun çalışmaların yapıldığını kaydetti. Sınırdaki durumun nispeten sakin olduğu ve durumun Ermenistan ordusunun kontrolü altında olduğu da aktarıldı.

Erivan salı günü Azerbaycan ordusunun Ermenistan sınırının doğusunda saldırı gerçekleştirdiğini ve Kilisali dağlarının olduğu bölgeye girdiği açıklaması yapmıştı.

Ayrıca bir Ermeni askerinin öldüğü, 13 askerin esir alındığı, 25 askerin akıbetinin bilinmediği açıklaması yapılmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise çatışmalarda 7 askerin öldüğünü, 10 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

