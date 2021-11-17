  1. Azerbaycan
17 Kas 2021 11:41

Ermenistan ile çatışmalarda 7 Azeri asker hayatını kaybetti

Ermenistan ile çatışmalarda 7 Azeri asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin hayatını kaybetiğini, 10 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Global

News Code 1898614
https://tr.mehrnews.com/news/1898614/

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