Türkiye'de halk ‘hükümet istifa’ sloganlarıyla sokakta

Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 20 değer kaybetmesi sonrası Ankara ve İstanbul’da halk sokağa indi. Çankaya Esat’ta yüzlerce kişi “AKP istifa” sloganlarıyla eyleme başladığı iddia edildi. İstanbul’un Kadıköy ve Şişli semtleri başta olmak üzere birçok noktada vatandaşlar “hükümet” istifa sloganlarıyla protesto gösterisi düzenledi.

Bazı noktalardaki eylemler ise Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti’nin gençlik örgütleri tarafından gerçekleştirildi.

DTÜ’DE “HÜKÜMET İSTİFA” SLOGANLARI

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Kampüs bahçesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci sloganlarla AKP’yi istifaya davet etti. Kampüs bahçesinde yükselen döviz kurlarına karşı yürüyüşe geçen üniversite öğrencilerinin önü A 4 kapısı önünde çevik kuvvet polislerince kesildi.

Sosyal medya paylaşımlarına göre, polisin engelleme girişimlerine rağmen protestocu sayısının hızla arttığı kaydedildi.

ODTÜ’de “Hükümet istifa” diyen öğrencilere polis müdahale etti. 4 öğrenci gözaltına alındı.

Halk TV muhabiri Hazar Dost’un aktardığına göre; ODTÜ’de “Hükümet istifa” diyen öğrencilere polis müdahale etti. Dört öğrenci gözaltına alındı.

Döviz kurlarındaki sert yükseliş ve TL'nin aşırı değer kaybetmesi sonrası Ankara Esat’ta vatandaşların “AKP istifa” sloganlarıyla sokağa indiği belirtildi.

Sosyal medya paylaşımlarına göre balkonlara ve camlara çıkanlar da tencere ve tavalarla eyleme destek veriyor. Polisin dağıttığı eylemciler daha kalabalık gruplar halinde toplanarak Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti.

TUNALI ESNAFI DESTEK VERDİ

Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki kalabalık da “AKP istifa” sloganları atıyor. Çevredeki esnafın da eyleme destek verdiği bildirildi.

Benzer eylemlerin Yenimahalle Batıkent’te de yapıldığı haberleri geliyor.

Öte yandan İstanbul’un başta Şişli olmak üzere bazı ilçelerinde de hükümeti protesto gösterileri yapıldığı kaydediliyor.

TAKSİM MEYDANI KAPATILDI

İstanbul’da Şişli ve Kadıköy başta olmak üzere hükümetin istifaya çağrıldığı eylemlerin ardından Taksim meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı.

Kaynak: Kronos