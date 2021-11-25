Türkiye'de benzin, motorin ve otogaza zam geliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüksek enflasyona rağmen faizi indirme kararı ile Türk Lirası, dolar karşısında eridi. TL'nin rekor değer kaybı, akaryakıtta zamları beraberinde getirdi. Benzin ve motorinde litre fiyatına 1 lira üstündeki zammın üzerinden 24 saat geçmeden bir zam haberi daha geldi.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.

Zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 10,13 TL, motorin fiyatı 10,21 TL ve LPG otogaz fiyatı ise 8,50 TL olacak.

Dün, benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam gelmişti.