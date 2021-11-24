Rus basını: Türk lirasındaki kayıp doğalgaz satışını tehdit ediyor

Türk lirasındaki değer kaybı Türkiye’nin doğalgaz tedarikçisi Rus basınında geniş yer buldu.

Türk lirasındaki son durumun Türkiye‘deki özel doğalgaz ithalatçılarının tedarik edilen gaz için ödeme yapma kabiliyetini tehdit ettiğini belirten Rus uzmanlar, devletin doğrudan verebileceği garantilerin ve ön ödemeli tedariklere geçişin Gazprom’un sözleşmelerdeki risklerini azaltabileceğini ifade etti.

Türkiye ile yıllık 8 milyar metreküplük mevcut sözleşmelerin 1 Ocak 2022’de sona ereceğini hatırlatan gazete, doğalgaz sevkıyatlarının yarısının Türk devletine ait Botaş şirketine, geri kalanının ise özel gaz ithalatçılarına paylaştırıldığını ifade vurguladı.

Kommersant, Gazprom’un, Türk şirketleriyle düzenli olarak ödeme sorunu yaşarken, 2019 yılında Türk gaz ithalatçılarının şirkete borcu yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaştığını ve hala parasını alamadığını yazdı.

Yılın başından bu yana Türk lirasının dolar karşısında yüzde 45’ten fazla değer kaybettiğini vurgulayan Kommersant, Bu gibi durumlarda Rus gazının piyasadaki en ucuz fiyatları sunsa bile Türkiye’deki şirketlerin mevcut sözleşmelerle ödeme yapmasının mümkün olamayacağını da ekledi.

Kaynak: Milli Gazete