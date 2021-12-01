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1 Ara 2021 14:37

İran'da COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı arttı

İran'da COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 312 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 912'ye vaka sayısı ise 6 milyon 121 bin 757’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 328’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 892 bin 574’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.
 

News Code 1898918
https://tr.mehrnews.com/news/1898918/

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