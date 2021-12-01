İran'da COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 312 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 912'ye vaka sayısı ise 6 milyon 121 bin 757’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 328’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 892 bin 574’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

