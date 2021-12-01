İranlı Başmüzakereci, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran'ın Viyana Büyükelçisi Abbas Bakırpur Ardakani bugün attığı bit tweette İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni’nin Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart ile görüştüğünü duyurdu.

İranlı büyükelçinin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ile Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart arasında yapılan görüşmede ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

ABD’nin insanlık karşıtı yaptırımlarının kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri de bu görüşmenin diğer konularından biriydi. Onlar hazır olur olmaz bizde hazırız.”

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Balıri Keni, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasında düzenlenen Viyana görüşmelerine katılmak üzere 27 Kasım’da Avusturya’ya gitmişti.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.