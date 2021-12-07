Hürriyet gazetesi Türkiye'nin seçim öncesi ekonomi haritasını anlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat bugün kaleme aldığı bir makalede Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçimleri öncesi belirlediği ekonomi haritasını anlattı.

Fırat yazısında "İktidara göre, uygulanmakta olan politika ve atılacak adımların verilere, vatandaşların cebine, günlük hayata yansıması zaman alacak. Seçime eli güçlü girmek isteyen iktidar da tam da bu nedenle erken seçime karşı." görüşünü savundu.

Hande Fırat'ın yazısı şu şekilde:

İhracata dayalı büyüme politikası takip edilirken, atılacak diğer adımlar konusunda hükümet içinde çalışmalar sürüyor. Bazı başlıklar şimdiden belirlendi. Bunları yine madde madde sıralayacak olursak:

Swap anlaşmalarının sayısı artırılacak. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile swap anlaşmasının ön koşulu olan teknik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde BAE ile swap anlaşmasının yapılması hedefleniyor. Başka ülkelerde de görüşmeler sürüyor. 3 yeni swap anlaşmasının yapılmasının ise sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Burada özellikle Körfez(Fars Körfezi) ülkelerine ağırlık verileceğinin de altını çizelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Katar’a doğru yola çıkarken yaptığı açıklamada Körfez ülkeleri ile ilişkilerin güçlendirileceği mesajını verdi.

Süreçte işletme hakkı devirleri yenilenecek. Limanlar başta olmak üzere birçok alanda özelleştirmeler, belli bir süre için işletme hakkı devri yöntemiyle yapılıyor. Bu modelde süre sona erdiğinde, işletmenin yönetimi tekrar kamuya geçiyor. Bu işletmeler için tekrar ihale açılması, böylece piyasanın hareketlendirilmesi ve kamunun da gelir elde etmesi planlanıyor.

Özelleştirmelerde halka arzlar ön plana çıkarılacak. Bu başlıkta da hali hazırda hisselerinin yüzde 15’i halka arz edilmiş olan Telekom’un konuşulduğunu söyleyebilirim. Telekom’a yabancı ülkelerden talep geldiği ancak böyle bir satışın düşünülmediği belirtiliyor.

Turizmden ise beklenti, 2022 yılı için 30 milyar dolar. 2022 Yılında 32.3 milyon yabancı turistin de Türkiye’yi ziyaret etmesi hedefleniyor. Gelecek yıl ziyaretçi başına ortalama harcama miktarının 800 dolara, ortalama konaklama süresinin 11 geceye ve ziyaretçi başına gecelik gelirin de 72.7 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Süreçte yapısal reformların bir takvimle açıklanması, adalet alanında yabancılar açısından dikkat çekici ve güven tesis edici adımların atılması, tarım ve hayvancılıkta planlama gibi daha önce de kaleme aldığım önlemler de gündemde.

2022 Yılı eylül ayına kadar peş peşe atılacak adımlar ve önlemlerle verilerde düzelme bekleyen iktidar, bunun vatandaşın cebine yansımasının ardından seçime gidilebileceğini düşünüyor. Bu nedenle de kaynaklar 2023 seçiminin zamanında yapılacağının altını çiziyor. Diğer yandan dış politikada da ekonomi belirleyici olacak. Bu kapsamda ekonomik ikili ve bölgesel ilişkilerin ön plana çıkarılacağı dış politikaya ağırlık verilecek. Sorun yaşanan ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesi de hedefler arasında. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu gibi, sırasıyla “arka kapı diplomasisi, Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü görüşmeler ve devlet başkanları ya da hükümetler düzeyinde görüşme” yöntemi uygulanmaya devam edilecek.