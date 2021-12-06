  1. Ekonomi
6 Ara 2021 15:47

İmamoğlu, İstanbul'un gerçek enflasyonunu açıkladı

İmamoğlu, İstanbul'un gerçek enflasyonunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaşarak kentteki gerçek fiyat artışlarını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA)'nın verilerini sosyal medya hesabından İstanbul'daki fiyat artışlarını paylaştı. 

İmamoğlu, “İşte planlama ajansımızın verilerine göre İstanbul’daki gerçek enflasyon” diyerek maliyetinin bir yılda yüzde 50,18 arttığı belirtti.

İmamoğlu, İstanbul'un gerçek enflasyonunu açıkladı

Bir çok sektörde ciddi fiyat artışları yaşandı

İPA'nın araştırmasında, İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50,18 arttı. Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1899025
https://tr.mehrnews.com/news/1899025/

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