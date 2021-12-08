Katar ve TCMB arasındaki swap anlaşması uzatıldı

Katar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan açıklamada iki ülkenin, "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.

Katar Merkez Bankası ile ilk anlaşma Ağustos 2018 yılında 3 yıllığına imzalanmıştı. Son atılan imzayla anlaşma 3 yıl daha uzatılmış oldu.

Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

Kaynak: T24

