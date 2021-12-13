Dolarda yeni rekor 14,75 TL

Türk medyasında yer alan habere göre, Türk Lirası mum gibi erimeye devam ediyor. 13 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 Amerikan Doları, 14 TL eşiğini de geçerek tarihteki en yüksek seviyeye çıktı.

Dolar/TL kuru, yüzde 2’den fazla yükselişle 14,16 seviyesine kadar tırmandı. Zirvede kâr satışlarının etkisiyle dolar 14,03 TL’ye geri çekildi. Türkiye saati ile 10.09’da dolar 14,75 TL rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda ise euro 16,65 TL’ye tırmandı.

Dakikalar içinde rekor üstüne rekor kıran Dolar 14,30 TL üzerinde, euro ise 16,20 TL seviyesinde işlem görüyor.

“Türkiye’nin iflas kaskosu” diye bilinen beş yıllık kredi temerrüt risk primi (CDS) 500 baz puan seviyesinde. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,41 civarında seyrediyor.