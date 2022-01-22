Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi, Moskova ziyaretini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Moskova ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu ziyaret sırasında gündeme getirilen konular, İran’ın dış politikasının ana hedefi olan dünya ülkeleriyle, özellikle komşu ülkelerle maksimum etkileşim kurmak doğrultusundaydı” dedi.

Rusya ziyareti sırasında iki ülke arasındaki kapsamlı, istikrarlı ve faydalı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Reisi, “Şüphesiz Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi iki ulusun güvenliğine ve refahına katkı sağlayacaktır. Tahran ve Moskova arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi bölge ve uluslararası arena için kesinlikle güvenlik sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki bankacılık konularının da ele alındığını ifade eden Reisi, “İran ve Rusya, doların parasal ve bankacılık ilişkileri üzerindeki hakimiyetini kırmak ve ulusal para birimiyle ticaret yapmak için adımlar atabilirler” diye kaydetti.

İran'ın transit ve ulaşım alanında çok iyi kapasitelere sahip olduğunu belirten Reisi, “Bu ziyaret sırasında kuzey-güney koridorunun aktif hale getirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu transit güzergah, Rusya'dan ve İran'ın kuzeyindeki diğer ülkelerden gelen malların güney bölgelerine geçiş süresini daha kısa yapacak” ifadelerinde bulundu.

İran, Rusya ve Çin'den ortak deniz tatbikatı

İran, Rusya ve Çin donanmaları bugün Hint Okyanusu'nun kuzeyinde '2022 Deniz Güvenlik Kemeri' adlı ortak deniz tatbikatı başladı.

İran'dan savaş gemileri ve hava birimlerinin katıldığı tatbikatta Rusya ve Çin'in de yüzer birimleri yer almaktadır.

"2022 Deniz Güvenlik Kemeri" tatbikatı Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 17 bin kilometrekarelik alanı kapsayan bir bölgede gerçekleştirilmektedir.

Cumhurbaşkanı Reisi ile Putin'in görüşmesi iki ülkenin çıkarları için bir fırsattır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Moskova ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Rus tarafının iki ülke ilişkilerinde ciddi bir açılım olmasını memnuniyetle karşıladığına değinerek, “Komşuluk politikasının devamında Rusya’yı çevremizdeki önemli komşulardan biri olarak görüyoruz ve bu fırsatı her iki ülkenin de çıkarları için iyi kullanmalıyız” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmede, terörizmle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapıldığını belirtti.

Emir Abdullahiyan ayrıca, “Moskova ziyareti sırasında ticaret, turizm, öğrenci değişimi, kültürel işbirliği, Kuzey-Güney transit hattı ve iki ülkeyi ilgilendiren diğer alanlarda mutabakata varıldı” ifadesini kullandı.

Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesi bölgenin güvenliğini artırabilir

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin Moskova ziyaretine değinerek, “Rusya bizim komşumuzdur. Bugün güçlü bir konumda bulunan İran’ın, siyasi ve ekonomik ilişkilerini ulusal çıkarlar çerçevesinde güçlendirmesi gerekiyor. İran’ın dünyanın bugününde ve geleceğinde önemli rol oynayacak ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesi bölgenin güvenliğini artırabilir” dedi.

İran, Çin ve Rusya’nın düzenlediği ortak deniz tatbikatına dikkat çeken Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, “Bu tatbikat bölgenin güvenliğini arttırmada önemli bir rol oynayabilir” ifadesini kullandı.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 20 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 276 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 172’ye vaka sayısı ise 6 milyon 241 bin 843’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 228’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 75 bin 730’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.