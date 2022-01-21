Cumhurbaşkanı Reisi ile Putin'in görüşmesi iki ülkenin çıkarları için bir fırsattır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Moskova ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Rus tarafının iki ülke ilişkilerinde ciddi bir açılım olmasını memnuniyetle karşıladığına değinerek, “Komşuluk politikasının devamında Rusya’yı çevremizdeki önemli komşulardan biri olarak görüyoruz ve bu fırsatı her iki ülkenin de çıkarları için iyi kullanmalıyız” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmede, terörizmle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapıldığını belirtti.

Emir Abdullahiyan ayrıca, “Moskova ziyareti sırasında ticaret, turizm, öğrenci değişimi, kültürel işbirliği, Kuzey-Güney transit hattı ve iki ülkeyi ilgilendiren diğer alanlarda mutabakata varıldı” ifadesini kullandı.