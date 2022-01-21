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21 Oca 2022 14:29

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 20 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 276 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 172’ye vaka sayısı ise 6 milyon 241 bin 843’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 228’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 75 bin 730’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899977
https://tr.mehrnews.com/news/1899977/

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