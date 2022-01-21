İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 20 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 276 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 172’ye vaka sayısı ise 6 milyon 241 bin 843’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 228’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 75 bin 730’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.