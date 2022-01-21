Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesi bölgenin güvenliğini artırabilir

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin Moskova ziyaretine değinerek, “Rusya bizim komşumuzdur. Bugün güçlü bir konumda bulunan İran’ın, siyasi ve ekonomik ilişkilerini ulusal çıkarlar çerçevesinde güçlendirmesi gerekiyor. İran’ın dünyanın bugününde ve geleceğinde önemli rol oynayacak ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesi bölgenin güvenliğini artırabilir” dedi.

İran, Çin ve Rusya’nın düzenlediği ortak deniz tatbikatına dikkat çeken Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, “Bu tatbikat bölgenin güvenliğini arttırmada önemli bir rol oynayabilir” ifadesini kullandı.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, “Yıllar boyunca bölgede güvenliği genişletmek ve ABD savurganlığına karşı koymak için İran ve Rusya arasında işbirliğine tanık olduk. Bu değerli deneyim, Asya milletlerinin gücünü artırmak için üç ülkenin işbirliğine yol açabilir” diye kaydetti.