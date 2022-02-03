Rahip Brunson, Türkiye sessizliğini bozdu

Rahip Brunson, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmış ve Washington-Ankara hattında krize neden olmuştu. Brunson Türkiye ile ilgili sessizliğini bozdu. Halk TV’den İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Brunson ile yaptığı söyleşiyi yayımladı.

Brunson, o dönem için “Türkiye’nin ABD’den uzun bir talep listesi olduğunu" söyledi. Brunson, iki devletin hükümetlerinin başta anlaştığını ancak Türkiye'nin ABD'nin veremeyeceği şeyler istediğini ifade etti.

"Halk Bankası meselesini çözelim" gibi. Suriye'de bazı şeyler. Trump ise "Verebileceğim bir şey isteyin" dedi." diye konuşan Brunson'un sözlerini Saymaz şöyle aktardı:

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu bir yargı süreci, Amerika'nın bırakılmasını istemesi hakarettir" diyordu. Bunları söylerken, biliyordum ki, perde arkasından pazarlığımı yapıyorlar. Hep karşılık olarak bir şey istediler. "Bırakırız ama şunu verin." (gibi) Beni öyle kullandılar."

Öte yandan Brunson, cezaevinden salındığı dönem ile ilgili olarak Türkiye'deki muhalefet partilerinin "Adalet bağımsız değil, talimat geldi, bıraktınız" eleştirilerine tepki gösterdi. "Gitmeme izin vermelerini eleştiriyorlar" diyen Brunson şunları kaydetti:

"Tersini yapmaları gerekiyordu. Gerçekten kanıt yoktu. Niye iki yıl içeride kaldım? Bu utanç verici bir şey. Masum bir adam, iki yıl içeride kalıyor. Kimse itiraz etmedi muhaliflerden."