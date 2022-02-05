Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye'yi ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı A Haber canlı yayınında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mart ayında Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştı.

"Ermenistan'la ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız"

Oktay "Ermenistan'a Karabağ üzerinden çözümsüzlüğü dayattılar. Karabağ'da işgalin bitmesi bölgede barışın anahtarı oldu. Karşılıklı özel temsilciler atandı, olumlu mesajlar karşılıklı verildi. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır. Ermenistan'la ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız, o koridorlar açılır, o koridorlardan da bambaşka bir pencere açılacaktır. Ermenistan Başbakanı Antalya Diplolomasi Forumu'na gelecek" dedi.

Kaynak: T24