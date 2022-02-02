Seyyid el-Şüheda taburlarından Türkiye'ye tepki

Baghdad today web sitesinde yer alan bilgiye göre, Irak Seyyid el-Şüheda taburlarının genel sekreteri Ebu Ala el-Velayi, Twitter üzerinden Türkiye’nin Kuzey Irak’a yaptığı askeri harekata tepki gösterdi.

El-Velayi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Irak'ın derinliklerinde kolayca askeri saldırganlık yapıyor. Ancak Bağdat hükümeti buna herhangi bir tepki veya tavır göstermedi.

Cahil ve dar görüşlü insanlar direnişçileri siyasi rekabet ortamını kirletmekle suçlamalarına rağmen işgalcileri ezmekten vazgeçmedik."

Asaib-i Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali de TSK’nın gerçekleştirdiği askeri harekata sert bir şekilde tepki göstermişti.