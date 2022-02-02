Erdoğan'ın talimatıyla tutuklanan Sedef Kabaş'tan açıklama

Türk medyasına göre, 11 gündür tutuklu bulunan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Poyraz, yaptığı paylaşımda, “Bugün Sedef Kabaş'ı ziyaret ettim. ‘Hüküm giysem 1 saat bile infazı olmayan bir suç isnadıyla 11 gündür demir parmaklıklar arkasındayım. Bu hukuksuzluğu kimse savunamaz' diyor. Adalet Bakanı olarak bu konuda siz ne diyorsunuz Bekir Bozdağ?” ifadesini kullandı.

Gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.