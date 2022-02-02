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2 Şub 2022 14:23

Erdoğan'ın talimatıyla tutuklanan Sedef Kabaş'tan açıklama

Erdoğan'ın talimatıyla tutuklanan Sedef Kabaş'tan açıklama

11 gündür tutuklu bulunan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türk medyasına göre, 11 gündür tutuklu bulunan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Poyraz, yaptığı paylaşımda, “Bugün Sedef Kabaş'ı ziyaret ettim. ‘Hüküm giysem 1 saat bile infazı olmayan bir suç isnadıyla 11 gündür demir parmaklıklar arkasındayım. Bu hukuksuzluğu kimse savunamaz' diyor. Adalet Bakanı olarak bu konuda siz ne diyorsunuz Bekir Bozdağ?” ifadesini kullandı.

Gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

News Code 1900223
https://tr.mehrnews.com/news/1900223/

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