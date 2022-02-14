Pakistan Başbakanı Han: ABD’nin müdahalesi Afganistan’da terörü artırdı

Başbakan Han, CNN’e verdiği röportajda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Afganistan’daki son durum hakkında açıklama yaptı.

Han, ABD’nin kendi vatandaşlarına insansız hava aracı (İHA) saldırılarının doğru ve teröristleri hedef aldığını söylediğini anımsatarak, “Köylerde patlayan bombalar nasıl sadece teröristleri hedefler?” dedi.

ABD halkının bu şekilde patlayan bombaların yol açtığı yan zararlardan haberi olmadığını belirten Han, Washington yönetiminin insansız hava aracı saldırılarına ilişkin politikasını gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Han, ABD’nin Afganistan’da teröre karşı savaşının daha çok terörist doğurduğunu ifade etti.

Pakistan’ın Afganistan’da ABD ile iş birliği halinde olduğu gerekçesiyle intikam saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Han, “Tüm ülkede intihar bombaları vardı. Biz 80 bin kişi kaybettik.” diye konuştu.

Han, Afganistan’daki mevcut durum sebebiyle 40 milyon kişinin darboğazda olduğuna işaret ederek, ABD halkının Taliban hükümetinden hoşlanmama ile son derece zor şartlarla karşı karşıya kalan Afganları birbirinden ayırt etmesi gerektiğini dile getirdi.

Afganistan’da bir şeylerin ilerlemesi adına şu an dünya için tek seçeneğin Taliban ile ilişki kurmak olduğunu vurgulayan Han, “Şu anda Taliban’a bir alternatif var mı? Hayır yok.” yorumunda bulundu.

Han, Taliban’ın gönderilmesi halinde bu durumun Afgan halkı için faydalı olup olmayacağını sorgulayarak, dünyanın Taliban’a sırt dönmesinin ülkede kaosa yol açacağına dikkati çekti.

ABD’nin Taliban’ı er veya geç tanıması gerektiğini ifade eden Han, dünyanın Taliban’ı tanımadan önce bazı garantiler istediğine işaret etti.

Kaynak: CRİ Türkçe