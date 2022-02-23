İmran Han'dan Moskova'ya sürpriz ziyaret

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Rusya ziyareti, eski Başbakan Navaz Şerif'in Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından ikili ilişkileri geliştirmek için Nisan 1999'da Moskova'ya gitmesinin ardından başbakan düzeyinde ilk ziyaret olacak.

Başbakan Han'ın Rusya'ya ziyaretinin Moskova ile Kiev arasında artan tansiyona denk gelmesi ziyareti kritik kılıyor.

Han'ın gündeminde, ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi, bölgesel ve uluslararası meseleler, İslamofobi, Afganistan'daki son durum ve enerji iş birliği yer alıyor.

Han'ın Rusya ziyareti, Afganistan meselesi ve Çin ile artan ekonomik ve savunma iş birliği sebebiyle Pakistan ile ABD arasındaki soğuk ilişkiler açısından da önemli.

Pakistan, Soğuk Savaş sürecinde ABD'nin yakın partneriydi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) 1989'da Afganistan'dan çıkarılmasında önemli rol oynadı.

Kaynak: Timetürk