Reisi ile Japonya Başbakanı telefonda görüştü

Bu telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomi alanlarındaki ilişkileri geliştirmek için tüm kapasitelerin kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Japonya’nın ikili ilişkileri ve işbirliklerini geliştirmek ve güçlendirmekten yana olduğunu memnuniyetle karşılayarak, “Şanlı bir medeniyete ve tarihe sahip olan İran ve Japonya arasındaki ilişkileri güçlendirmek milletlerinin çıkarınadır” dedi.

Reisi, ABD mevcut yönetiminin eski yönetimin başarısız politikalarını sürdürmesinin görüşmelerin ilerlemesinde ana engel olduğunu belirterek, “İran, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak karşılıklı çıkarlar doğrultusunda Japonya da dahil olmak üzere diğer ülkelerle ilişkilerini ve işbirliğini artırmaya hazırdır” ifadesini kullandı.

Dünyada barış ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulayan Reisi, “Tahran ve Tokyo, ortak işbirliğini güçlendirerek bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayabilir” ifadelerinde bulundu.

Reisi, İran’ın Batı Asya bölgesinde barış ve istikrarı güçlendirmeye ve komşuluk ilişkilerini geliştirmeye doğru ilerlediğini ve kalıcı istikrar sağlamak için bölge bölge ülkeleriyle işbirliğine devam edeceğini söyledi.

Reisi ayrıca, İran'ın Japonya'da bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.