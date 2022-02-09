ABD Tayvan’a 100 milyon dolarlık füze sattı

Tayvan kaynaklarına göre Çin'den Tayvan hava sahasına yönelik ihlaller son dönemlerde artış gösterdi. Tayvan Savunma Bakanlığı Ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin Hava Kuvvetleri'ne ait 39 savaş uçağının Tayvan'ın ADIZ (hava savunma teşhis bölgesi) bölgesine girdiğini açıklayarak bunun bugüne kadar en büyük ihlal olduğunu belirtmişti.

Tayvan, ABD-Çin arasında gerilime neden olmuştu

Geçtiğimiz yıllarda ABD'li diplomatların Tayvan'a yönelik ziyaretleri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Temsilciler Meclisi'nde Tayvan'dan “Dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke” olarak bahsetmesi, Çinli yetkililerin tepkisini çekmişti. Öte yandan 2020'de eski ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Tayvan ziyaretine Çin'den tepki gelmiş, ziyareti gerçekleştiren kişiler ve bağlı oldukları kurumlara yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Timetürk