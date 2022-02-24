Avrupa'da doğalgaz 2 ayın zirvesine tırmandı

Avrupa’da doğalgaz fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı operasyon sonrasında yüzde 30’dan fazla yükselerek megavatsaat başına 118 euroya tırmandı. Doğalgaz fiyatları en son Aralık ayında megavatsaat başına 180 euroya kadar tırmanmıştı.

Rusya Eski Devlet Başkanı ve Başbakanı Dmitri Medvedev, Alman Başbakanı Olaf Scholz’un Kuzey Akım 2’nin lisans sürecini askıya alması sonrasında yaptığı bir paylaşımda, Avrupa’nın bin metreküp doğalgaz için 2 bin euro ödeyeceği bir döneme girileceğini belirtmişti.

Kaynak: Bloomberg