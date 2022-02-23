Piyasada Rusya-Ukrayna depremi!

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'i tanıması, iki ülke arasındaki gerginliği zirveye taşırken piyasalara da deyim yerindeyse bomba gibi düştü. Hisse senetleri tarafında düşüşler yaşanırken, petrol ve altın fiyatları da hızla yükseldi. Kripto paraları da eriten gerilim, aynı zamanda Ukrayna'nın dünyanın en büyük buğday üreticisi olması nedeniyle buğday fiyatlarını da etkileyecek.

Petrolün varili 100 doları test etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Almanya ve Fransa liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin ardından kararını televizyonda canlı yayınla duyurmasının ardından, petrol 12 saat içinde 7 yılın zirvesi görüldü. Gerilimin tırmanması brent petrolü yüzde 4 yükselişle 99 doların üzerine taşıdı. Gün içinde petrolün varil fiyatı 99.5 ile 100 dolara en yakın seviyeye ulaştı. Ardından 97 dolara kadar çekildi. Altın fiyatlarında ise son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan bin 914 dolar seviyeleri görüldü. Daha sonra gün içinde bin 898 dolara kadar geriledi.

Borsalar hareketliydi

Dünya borsaları da gerilimin zirve yapmasından payına düşeni aldı. Uzakdoğu ve Rusya piyasasında hisse senetlerinde yüzde 2'ye varan düşüşler yaşandı. MOEX Russia Endeksi yüzde 2.29 değer kaybederken küresel endekslere paralel bir şekilde BİST-100 de güne yüzde 2 civarında bir kayıpla başladı. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı ve yüzde 1.01 düşüşle 2 bin 18 puandan günü kapattı. Avrupa ve ABD borsaları da çalkalandı. Endeksler düşüşle açıldı ancak daha sonra yatay bir seyir izledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Almanya ve Fransa liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin ardından kararını televizyonda canlı yayınla duyurmasının ardından, petrol 12 saat içinde 7 yılın zirvesi görüldü.

Rusya da sertetkiledi

Putin, Almanya ve Fransa liderleriyle yaptığı görüşmelerinin ardından kararını televizyonda canlı yayınla duyurduğunda Rusya piyasaları açıktı. Ruble kayıpları yüzde 3.3'e ulaşırken, dolar bazlı RTS endeksi günü yüzde 13.2 düşüşle tamamladı. Ruble dolar karşısında altı yılın en düşük değerine gerilerken Moskova borsaları bir yılın en düşük seviyesini de görmüş oldu.

100 kripto para da değer kaybetti

Riskli varlık sınıfında görülen kripto paralar da bu gerginlikten nasibini aldı. Bitcoin yüzde 7'ye yakın düşüş yaşadı. Kripto para piyasalarında sert düşüşler gün boyunca da devam etti. Piyasa, son 24 saat içinde yüzde 7 düşüşle değerinden 100 milyar dolar kaybederek 1.65 trilyon dolara kadar çekildi. Piyasa değerine göre sıralanmış en büyük 100 kripto paranın tamamı negatif seyrederken günlük ortalama kayıp yüzde 10'u aştı. Altcoin'lerde de keskin bir düşüş yaşandı. En büyük altcoin Ethereum'da yüzde 8.45 oranında düşüşle 2 bin 500 dolar seviyesi görüldü.

Buğday ihracatının dörtte biri iki ülkede

Dünyanın en büyük buğday üreticisi olan iki ülkenin birbirine girmesi buğday fiyatlarını da etkileyecek. Rusya'nın 2019'da küresel buğday ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 18 olurken, iki ülkenin küresel buğday ihracatındaki toplam payları yüzde 25 düzeyinde. Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir çatışmanın Karadeniz'e sıçraması ve bölgedeki buğday ticaretinde yaşanabilecek ufak aksaklıkların dahi küresel buğday fiyatlarında yüzde 10 ila 20 civarında artışa neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Sabah