Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını duyurdu.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir" dedi.

'Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını' söyleyen von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını açıkladı.

Von der Leyen'in demecinin ardından SWIFT de bir açıklamada bulundu. NBC'nin aktardığına göre derneğin açıklamasında, "Yeni tedbirlere tabi olacak kuruluşların ayrıntıları için Avrupa makamlarıyla temas halindeyiz ve yasal talimatlara uymaya hazırlanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Sputnik