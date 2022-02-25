Ukrayna krizi akaryakıtı vurdu: Türkiye'de benzine büyük zam

Rusya-Ukrayna gerilimiyle artan kur ve petrol fiyatlarının ardından benzin ve motorine zam geldi.

EPGİS'den yapılan açıklamada

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Ankara'da 15,24 liradan satılan benzinin litresi 16,85 lira olacak. İstanbul'da 16,76 liraya, İzmir'de 16,87 liraya çıkacak. Ankara'da 15,57 liradan satılan motorinin litresi 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,99 lira, İzmir'de 17,08 liraya yükselecek.

Kaynak: Haber Global