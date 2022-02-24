ABD: Rusya ile savaş istemiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Donfried "Rusya saldırılarını artırırsa daha büyük yaptırımlarımız bekliyor ve ABD, Rusya ile savaş istemiyor" ifadelerini kullandı.

Donfried'in açıklamaları şu şekilde:

"ABD Rusya’yla savaş istemediği konusunda çok açık oldu. Ukrayna’ya asker göndermedik. Böyle bir planımız da yok ancak ABD NATO müttefikleriyle birlikte NATO’nun doğu ve güneydoğu kanadını güçlendirme adımları attı. Hassas bu bölgenin güçlendirilmesi konusunda yeni adımlar da atılacak. NATO açıkça belirtti ki Ukrayna’yı işgal edecek olursa sınırlarındaki NATO varlığı daha da artacaktır.

Rusya ve Putin şunu anlamalı.. Saldırganlığı artıracak olursanız ABD müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte uygulandığı taktirde Rusya’ya muazzam sonuçlar doğrabilecek bir yaptırım paketini devreye sokarız".