İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 330 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 949'a, vaka sayısı ise 7 milyon 123 bin 93'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 832'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 779 bin 494'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.