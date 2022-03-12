  1. Toplum
12 Mar 2022 15:38

İran'da günlük vaka sayısı azalıyor

İran'da günlük vaka sayısı azalıyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 219 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 831'e, vaka sayısı ise 7 milyon 119 bin 763'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 921'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 774 bin 197'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1900995
https://tr.mehrnews.com/news/1900995/

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