İran'da günlük vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 219 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 831'e, vaka sayısı ise 7 milyon 119 bin 763'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 921'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 774 bin 197'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.