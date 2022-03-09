  1. Toplum
9 Mar 2022 13:26

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 8 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 433'e, vaka sayısı ise 7 milyon 107 bin 167'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 267'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 754 bin 234'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1900944
https://tr.mehrnews.com/news/1900944/

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