İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 139 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 424 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 572'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 113 bin 591'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 176'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 761 bin 892'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.