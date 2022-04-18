Irak heyeti gaz alımı için İran’a gelecek

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, “Başbakan Mustafa el-Kazemi İran’la ilgili gaz dosayasının çözülmesi için bakanlığımıza talimat verdi.” dedi.

Musa , Başbakan el-Kazımi’nin talimatıyla Irak Elektrik Bakanlığı'ndan bir ekibin gaz ithalatıyla ilgili sorunları görüşmek üzere İran’a gideceğini duyurdu.

İran’ın Irak’ın iç bölgelerine günlük 133 milyon metreküp gaz ihracatı yaptığını dile getiren Musa, bu rakamın pik zamanlarda ülke ihtiyaçlarını karşılamadığını kaydetti.

Ahmed Musa, “Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra İran tarafıyla gaz sorunu konusunda periyodik toplantılar yapılacak.” ifadesini kullandı.

Iraklı sözcü, "Şu anda İran gazına ihtiyacımız var, çünkü teknik değeri yüksek ve hiçbir sorunu yok." diye konuştu.

Daha önce Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, “Gelecek yıllarda da İran gazına ihtiyacımız olacak.” demişti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, Irak'taki elektrik ve gaz krizine atıfta bulunarak, ülkenin elektrik ve gazının yüzde 45'inin İran'dan ithal edildiğini söylemişti.