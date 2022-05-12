Irak: 10 yıl daha İran’ın doğal gazına ihtiyacımız var

Açıklama, İran ile Irak arasında önceki gün imzalanan doğal gaz anlaşması ardından geldi.

Rudaw'a göre; Irak Elektrik Bakanı Adil Kerim, Irak resmi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran ile yapılan doğal gaz anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.

Kerim, “İran’dan şimdiye kadar günlük 35 ile 38 milyon metre küp doğal gaz ihraç ediyorduk. Bu oranın günlük 50 milyon metreküpe çıkartılmasına dair bazı anlaşmalar yaptık” dedi.

Irak Elektrik Bakanı, Irak’ın 5 ile 10 yıl daha İran’ın doğal gazına ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan, 1 Haziran’dan itibaren İran’a doğal gaz borçlarını ödeneceğini kaydetti.

Adil Kerim, bir hafta içerisinde Türkiye’den elektrik alımının tamamlanacağını, önümüzdeki günlerde de Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerinden elektrik alımı için görüşmelere başlanacağını kaydetti.

Irak’ın günlük elektrik ihtiyacının 21 bin megavat olduğunu belirten Bakan, İran’dan alınan doğal gaz ihracatının artmasıyla elektrik kapasitesinde 8 bin megavat artış olacağını kaydetti.

Irak Elektrik Bakanı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Tahran ile doğal gaz ithalatı konusunda bazı anlaşmalara vardığını söylemişti.