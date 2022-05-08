İran, Irak ile doğal gaz konusunda anlaştı

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, İran ve Irak'ın doğal gaz tedariki konusunda anlaştığını belirterek, "Son anlaşmaya göre İran'ın doğalgaz ihracatı günde 8 milyon metreküpten 30 milyon metreküpe çıkacak." dedi.

Geçtiğimiz ayda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin talimatıyla Irak Elektrik Bakanlığı'ndan bir heyet gaz ithalatıyla ilgili sorunları görüşmek üzere İran’a ziyarette bulunmuştu.

Daha önce Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, “Gelecek yıllarda da İran gazına ihtiyacımız olacak.” demişti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, Irak'taki elektrik ve gaz krizine atıfta bulunarak, ülkenin elektrik ve gazının yüzde 45'inin İran'dan ithal edildiğini söylemişti.

Washington hükümeti, Irak'a İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getirmişti.