Enerji devi Shell'den dünyayı sarsacak doğalgaz itirafı

Enerji devi Shell'in CEO'su Ben van Beurden'e göre, Avrupa ülkeleri enerji geçişi olmadan Rus doğal gaz arzına alternatif bulamaz. Shell CEO'su Beurden yaptığı açıklamada, "LNG getirmek, gazlaştırma kapasitesini artırmak makul şeyler, ancak Rus doğal gazının yerini alamaz." dedi.

Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşının başlamasıyla uygulanan yaptırımlar kapsamında, Rus doğal gaz ve petrol bağımlılığından kurtulmaya çalışıyor. Yetkililer, Rusya'nın fosil yakıtları şantaj malzemesi olarak kullandığını ileri sürüyor.

Batı'nın açıkladığı eylem planları kamuoyu tarafından takip edilirken, enerji devi Shell, ümitlerini baltaladı.

Shell CEO'su Van Beurden Perşembe günü yaptığı açıklamada, Afrika ve İskandinavya'dan artan gaz arzının yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımlarını artırmanın, Avrupa pazarlarında Rus enerjisinin yerini almasına yardımcı olamayacağını söyledi.

Rus doğalgazının yerini alamazlar

Beurden açıklamasında, "Pazara daha fazla LNG getirmek, sıvılaştırma ve yeniden gazlaştırma kapasitesini artırmak ve Kuzey Afrika ve Norveç'ten boru hattı tedarikini artırmak makul şeyler. Yine de orta vadede bir enerji geçişinin olması kaçınılmaz. Şu anda tükettiğimiz tüm Rus gazını tamamen değiştirmek için daha fazla boru hattı gazı ve LNG satın almanın bir yolu yok. Bu mümkün değil." dedi.

Rusya şu anda bölge tarafından tüketilen doğal gazın yaklaşık %40'ını sağlayan Avrupa'nın en büyük doğal gaz sağlayıcısı konumunda. Rus gazı, Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya giden Nord Stream, Ukrayna'nın gaz iletim sistemi, Yamal-Avrupa boru hattı ve Karadeniz üzerinden Türk Akımı boru hattı dahil olmak üzere çeşitli yollarla Avrupa'ya taşınıyor.

Kaynak: Star Gazetesi