  1. Türkiye
24 Nis 2022 09:49

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye gidecek

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye gidecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

Yarın geliyor

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak

News Code 1901753
https://tr.mehrnews.com/news/1901753/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler