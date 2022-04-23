İran BM'den Siyonist Rejimin saldırılarını durdurması için acil eylem yapmasını istedi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Cuma günü BM Genel Sekreteri Anotnio Guterres ile İslam ülkeleri büyükelçilerinin bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelere ve Siyonist Rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırarak, oruçlu ibadet edenleri katletmesine değinerek, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun Siyonist Rejimin saldırganlığını durdurması için acil harekete geçmesini talep etti.

Diğer İslam ülkeleri büyükelçi ve temsilcileri de BM'nin Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesinin ve Siyonist Rejiminin işgalciliğinin son bulmasındaki rolünün önemini vurguladı.

Taht Revançi, İsveç'te aşırı sağ gruplarının Kur'an yakma ve İslam kutsallarına hakaret etmek gibi eylemlerinin kınanması için İslam ülkeleri tarafından BM Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi Başkanlarına dönük ortak açıklama yapılması önerisinde bulundu ve öneri de İslam ülkeleri temsilcilerince sıcak karşılandı.