Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri ile Yemen'i görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Yemen'de geçici ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Sekreter'e bu konudaki rolü için teşekkür etti ve "Yemen'de barış ve istikrara yönelik temel adımların atılmasının özellikle kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının zamanı geldi." dedi.

Yemen'deki krizin çözümüne ve ülkedeki savaşın sona ermesine yönelik İran'ın desteğinin devam ettiğini belirten Emir Abdullahiyan, "Umarız ateşkesin sağlanmasıyla birlikte Yemen kuşatması da son bulur. Bu önemli fırsat kaçırılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg’in bölge ziyaretini olumlu karşılayan Emir Abdullahiyan, BM Güvenlik Konseyi'nin Yemen'deki ateşkesi destekleyen açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Suudilerin Yemen'e yönelik saldırılarını dikkate alınmyan tek taraflı bir açıklamanın yapıcı olmadığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, Yemen halkına insani yardım göndermenin önemini de vurguladı.

'Şimdi top Amerika sahasında'

Bakan Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma müzakereleri hususunda BM Genel Sekreteri'ne bilgi vererek, "Müzakerelerde anlaşmaya yakınız ve masada geri kalan konular konusundaki önerilerimizi AB Yüksek Temsilcisi aracılığıyla ABD'ye ilettik. Şimdi top Amerika sahasında." açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Viyana'da yapılan görüşmelerin önemini vurguladı ve tarafların bir an önce anlaşmaya varmalarını umduğunu belirtti.

İki taraf, Afganistan ve Ukrayna da dahil olmak üzere diğer uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.