Emir Abdullahiyan, Münih'te BM Genel Sekreteri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Almanya'nın Münih kentinde ikili temaslarda bulundu.

Emir Abdullahiyan, Münih Güvelik Konferansı sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile de bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan, 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvelik Konferansı’na katılmak üzere bugün Almanya’ya gitmişti.

Konferans çerçevesinde Emir Abdullahiyan’ın pek çok üst düzey yetkili, diplomat ve temsilciyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren liderler ve kanaat önderlerinin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda; Ukrayna krizi, iklim krizleri, teknoloji konusunda düzenlemeler, salgınla mücadele, AB’de ve küresel ekonomide yaşanan sınamaların masaya yatırılması bekleniyor.