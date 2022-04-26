İran’dan BM Güvenlik Konseyi’ne “sessizlik” eleştirisi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından düzenlenen Filistin konulu toplantıda konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik uyguladığı zulme karşı eylemsizliğini eleştiren Taht Revançi, BMGK’nin bu vahşet karşısında pasif ve sessiz kaldığı sürece Filistinlilerin haklarına ulaşmasının imkansız olduğunu söyledi.

Taht Revançi, "BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut tutumunun devam etmesi, yalnızca Siyonist Rejim’in işgalini ve masum Filistin halkına karşı işlediği suçları sürdürmeye teşvik etmekte ve cesaretlendirmektedir." dedi.

Taht Revançi, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçlar tamamen belgelenmiştir ve inkar edilemez; Bunlar uluslararası hukuka göre savaş suçu olarak kabul ediliyor ve bu tür suçların failleri daha fazla gecikmeden adalete teslim edilmelidir.''

İranlı diplomat, siyonist rejimin İşgal Altındaki Filistin Topraklarında son zamanlarda işlediği cinayetlere değinerek, ''İşgal altındaki Filistin'deki durum, İsrail'in Filistin halkına yönelik ırkçı politikalar ve vahşetin devam etmesiyle daha da kötüleşti.İsrail rejimi suçlarını uluslararası toplumun gözleri önünde işlemiştir ve hiçbir sonuçla karşılaşmayacağını çok iyi biliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Siyonist rejim temsilcisinin İran'a yönelik asılsız suçlamalarına da tepki gösteren Taht Revançi, “Yalanlara başvuran Siyonist temsilci BM Güvenlik Konseyi'nin kürsüsünü suistimal ederek bir kez daha İran'a karşı asılsız iddialarda bulunmuştır. Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz.” açıklamasını yaptı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, "Bu asılsız iddialar, yalnızca dikkatleri İsrail rejiminin Filistin ve bölge ülkelerine yönelik sürekli saldırganlığından başka yöne çekmek amacıyla yapılmıştır. Bu beyhude bir hareket, çünkü uluslararası toplum ırkçı İsrail'in yalanlarının ve aldatmalarının çok iyi farkında.” diye konuştu.