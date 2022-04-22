Güney Afrika'da İsrail karşıtı protesto gösterisi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da Filistin Dayanışma Birliği tarafından işgalci terör rejimi İsrail’in saldırganlığı protesto edildi. Witwatersrand Üniversitesi kampüsünün başlayan protestoya yüzlerce genç katıldı. Protestoya, AGD Afrika Gençlik Derneği de katılarak destek verdi.

Şehrin en büyük otobanlarından M1 otobanının kampüsle kesiştiği köprü üzerinde yapılan işgalci İsrail protestosuna yoldan geçen sürücüler de korna sesleriyle katıldı.

Eylemde yapılan açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın her ramazan ayında saldırılara maruz kalmasının terör rejimi İsrail tarafından özellikle planlandığı belirtildi. Açıklamada, işgalci İsrail rejiminden elbette hesap sorulacağının altı çizildi.

Protestoların şehrin farklı bölgelerinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Milli Gazete