Hamas: İşgalcilere Mescid-i Aksa'da yer yok

İslami direniş hareketi Hamas, siyonist yerleşimcilerin İsrail işgal güçlerinin himayesi altında arka arkaya Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemesinin, işgal rejimine burayı zaman ve mekan yönünden paylaştırma planını bir emrivaki haline getirme imkanı veremeyeceğini, buranın İslami kimliğini değiştiremeyeceğini ve Filistin halkının bütün gücüyle burayı savunacağını ifade etti.

Hamas bugün (20 Nisan Çarşamba) yaptığı açıklamada; "Düşmanın ve onun yerleşimci kesiminin ihlallerini kınarken, yeniden Mescid-i Aksa içinde kurbanlar kesme planı yapmaya kalkışmaması ve Bayrak Yürüyüşü'nü de mukaddes mekanlarımıza yaklaştırmaması konusunda uyarıyoruz." ifadesine yer verdi.

Hamas, bu tür tehlikeli ve provokatif girişimlerin sebep olabileceği tüm gelişmelerden siyonist işgal yönetimi liderliğinin sorumlu olacağını hatırlatarak, "İşgalciye ve onun yerleşimcilerine Aksa'da yer yok." dedi.

Bu arada Filistin halkına yönelttiği çağrıda Ramazan'ın kalan günlerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı korumak ve işgalci siyonistlerin çirkin planlarını boşa çıkarmak için seferber olunmasını, ribatın sürdürülmesini, Mescid-i Aksa'ya daha fazla akın edilmesini istedi.

Yahudilerin Pesah Bayramı bahanesiyle, dört günden beri Mescidi Aksa'ya yerleşimci gruplar tarafından baskınlar düzenleniyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi