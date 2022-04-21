Bölgede kalıcı barışın tesisi Filistin işgalinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Müslüman ülkelerin dışişleri bakanlarına gönderdiği ayrı ayrı mektuplarda bazı hükümetlerin ve uluslararası toplumun Filistin konusundaki ikili yaklaşımı ve sessizliğinin, İsrail apartheid rejimin Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerini yoğunlaştırmaya teşvik ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu mektuplarda Siyonist Rejimin Müslümanların ilk kıblesine hakareti, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve tutuklanmasına neden olan saldırısı da dahil olmak üzere Filistin’deki son olaylardan derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, Müslümanların kutsal mekânlarına yönelik her türlü saldırı ve saygısızlığın, İslam ümmetinin ve Müslüman ülkelerin duygularını incitmelerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Emir Abdullahiyan mekuplarında ayrıca Siyonist Rejimin Kudüs'ün kimliğini değiştirmek için yaptığı son eylemlerini şiddetle kınayarak, “İran, Kutsal İslam dininin ve diğer ilahi dinlerin saf öğretilerinden ilham alarak ve uluslararası hukuka uygun olarak, Filistin halkının haklarının tam anlamıyla gerçekleşmesi amacıyla onların mücadelesine ve direnişine desteği dış politikasının temel ilkelerinden biri haline getirmiştir” ifadesine yer verdi.

Emir Abdullahiyan, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin, özellikle Güvenlik Konseyinin, Filistin halkının direnişini destekleme sorumluluklarını yerine getirme konusunda acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, İşgal altındaki Filistin'de son iki haftadır yaşanan gelişmelerin Birleşmiş Milletler'in acil gündemine alınması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı'nın mektubunda ilaveten, "Bölgede kalıcı barışın tesisi, Filistin işgalinin tamamen ortadan kaldırılması, tüm mültecilerin anavatanlarına dönüşü, Filistin'in gelecekteki sisteminin referandum temelinde belirlenmesi ve bağımsız bir devletin kurulması ile mümkündür" ifadelerine yer verildi.