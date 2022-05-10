İran ile Azerbaycan’ın gümrük işbirliği artacak

İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Başkanları bugün İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Culfa kentinde bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmede iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmak ve gümrük işbirliğini genişletmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladılar.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev Ocak 2022'de yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile İran arasındaki ticaret hacmi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı." demişti.

Şahin Mustafayev, "Pandemi İran-Azerbaycan arasındaki ithalat-ihracat faaliyetlerini durduramadı." ifadesini kullanmıştı.