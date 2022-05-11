AB'den Karabağ açıklaması

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Andrea Victorin, AB-Ermenistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıldönümüne adanan basın toplantısında Avrupa Birliği’nin, Ermenistan ile Azerbaycan ve Dağlık Karabağ arasındaki sorunlara kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediğini belirtti.

Andrea Victorini'ye göre AB bu konuda daha fazlasını yapmaya hazır, ancak ne de olsa kararlar iki ülke arasında alınacak çünkü AB bu alanda sadece arabulucudur.

AB yekilisi "Arabuluculuk, önerilerde bulunmanız ve çözümler bulmanız gerektiği anlamına gelmez. Arabuluculuk, anlaşmazlığın taraflarının ortak bir çözüme varabileceği bir ortam yaratmanız anlamına gelir" dedi.

Andrea Victorini'ye göre, müzakerelerde ilerleme sağlamak için neler yapabileceklerini anlamak için taraflarla görüşmeye devam edecekler.

Ayrıca, Victorini “Amacımız kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olmak, herkesin barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamaktır” sözlerini de dile getirdi.