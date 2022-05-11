  1. Azerbaycan
11 May 2022 15:58

AB'den Karabağ açıklaması

AB'den Karabağ açıklaması

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Andrea Victorin, AB’nin, Ermenistan ile Azerbaycan ve Dağlık Karabağ arasındaki sorunlara kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediğini belirtti.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Andrea Victorin, AB-Ermenistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıldönümüne adanan basın toplantısında Avrupa Birliği’nin, Ermenistan ile Azerbaycan ve Dağlık Karabağ arasındaki sorunlara kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediğini belirtti.

Andrea Victorini'ye göre AB bu konuda daha fazlasını yapmaya hazır, ancak ne de olsa  kararlar iki ülke arasında alınacak çünkü AB bu alanda sadece arabulucudur.

AB yekilisi "Arabuluculuk, önerilerde bulunmanız ve çözümler bulmanız gerektiği anlamına gelmez. Arabuluculuk, anlaşmazlığın taraflarının ortak bir çözüme varabileceği bir ortam yaratmanız anlamına gelir" dedi.

Andrea Victorini'ye göre, müzakerelerde ilerleme sağlamak için neler yapabileceklerini anlamak için taraflarla görüşmeye devam edecekler.

Ayrıca, Victorini “Amacımız kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olmak, herkesin barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamaktır” sözlerini de dile getirdi.

News Code 1902088
https://tr.mehrnews.com/news/1902088/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler