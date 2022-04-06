İran ile Azerbaycan arasında yeni bir yol hattı yapılıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımını öngören mutabakat zaptını onayladı.

Geçtiğimiz Mart'ta İran ile Azerbaycan arasında Ekonomik, Ticaret ve İnsani İşler Devlet Komisyonu'nun 15. Toplantısı yapıldı. Toplantı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi'nin eş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı sonrasında Mustafayev ve Kasımi, Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımını öngören mutabakat zaptına imza attı.