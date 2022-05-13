Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme komisyonları Moskova'da görüşecek

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Duşanbe’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında devlet sınırını belirleme komisyonlarının önümüzdeki hafta Moskova’da bir araya geleceklerini ve ortak bir toplantı öngörüldüğünü duyurdu.

Mirzoyan Azerbaycanlı muhataplarıyla sınır belirleme komisyonu oluşturulması konusunda temaslarda bulunmaya devam edeceklerini ifade ederek Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk ile 16-17 Mayıs tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceklerine dair anlaşmaya varıldığını dile getirdi.

Görüşmede hem bölgedeki iletişim yollarının açılması, hem de sınır belirleme ve güvenliğiyle ilgili konuların ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: Ermenihaber